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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Сассуоло» Мюлдюр перейдёт в «Фенербахче»

31 Июля 2023 • 11:54 Комментировать
Фенербахче
...
Газиантеп
13.08 20:00

Защитник «Сассуоло» Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована. За 24-летнего футболиста турецкий клуб заплатит 3,5 миллиона евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Мюлдюр провёл за «Сассуоло» три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 4 миллиона евро.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Турции стартует в следующем месяце. Свой первый матч «Фенербахче» проведёт 13 августа против «Газиантепа». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Сассуоло Мерт Мюлдюр трансферы футбола - лето 2023
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ФЕНЕРБАХЧЕ ГАЗИАНТЕП
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