Бремер: «Сезон без еврокубков? Это поможет нам сфокусироваться только на Серии А»

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер не особо обеспокоен тем, что в следующем сезоне его команда не сыграет в еврокубках. «Старая синьора» в прошлом сезоне финишировала на седьмой строчке в Серии А и должна была сыграть в Лиге конференций, но УЕФА отстранила туринскую команду от этого турнира.

«Ювентус» не сыграет в следующем сезоне в еврокубках? Это позволит нам больше сфокусироваться на Серии А. Когда я играл за «Торино», у нас было больше времени для тренировок, так как мы не играли в еврокубках», – цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport.

Бремер перешёл в «Ювентус» прошлым летом из другого туринского клуба – «Торино».