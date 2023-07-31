«Интер» бесплатно подпишет вратаря сборной Украины

Страж ворот «Шахтёра» Анатолий Трубин продолжит карьеру в миланском «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport. Переход будет оформлен летом следующего года, когда голкипер получит статус свободного агента.

Итальянский гранд хотел оформить трансфер этим летом, однако «Шахтер» отказался продавать игрока за десять миллионов евро. «Интер» не стал повышать ставки и подпишет Трубина бесплатно в следующем году.

В минувшем сезоне Украинской премьер-лиги Анатолий принял участие в 28 поединках. Голкипер попустил 19 мячей, а в 14 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.