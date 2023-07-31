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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Ахли» хочет перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед»

31 Июля 2023 • 09:32 Комментировать

Опорный полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат попал в сферу интересов одного из саудовских клубов. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

В услугах марокканского хавбека заинтересован «Аль-Ахли». Саудовцы намерены перехватить Амрабата у «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы давно проявляют интерес к игроку и готовы подписать его этим летом.

«Аль-Ахли» серьезно усилился этим летом. Ряды команды пополнили голкипер Эдуар Менди, полузащитники Рияд Марез и Аллан Сен-Максимен, а также нападающий Роберто Фирмино.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Амрабат провел 29 матчей, в которых сделал ассист и получил 11 желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Аль-Ахли Джидда Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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