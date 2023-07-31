Бремер: «У Аллегри есть чему поучиться в тактике»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер высказался о наставнике команды Массимилиано Аллегри.

«У Аллегри есть чему поучиться в тактике. Под руководством Массимилиано я усовершенствовал некоторые навыки и научился вещам, которые постараюсь ещё больше применить в грядущем сезоне. Его подход заметно отличается от методов Ивана Юрича, под руководством которого я выступал в «Торино», – цитирует Бремера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Бремер перешёл в «Ювентус» год назад из «Торино». Перед переездом на «Альянц Стэдиум» Глейсон более месяца вёл переговоры с миланским «Интером», но сделку в итоге заключила «старая синьора».