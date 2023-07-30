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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок «Милана» Чуквуезе: «Моим кумиром всегда был Роббен»

30 Июля 2023 • 23:46 Комментировать
Болонья
...
Милан
21.08 21:45

Вингер «Милана» Самуэль Чуквуезе рассказал, как восхищался игрой Арьена Роббена.

24-летний футболист пополнил ряды «нерадзурри» 27 июля, перебравшись из испанского «Вильярреала» за 20 млн евро.

«Больше всего мне нравится играть на правом фланге атаки, где в своё время выступал мой кумир Арьен Роббен. Раньше я смотрел очень много роликов с его игрой. Арьен – фантастический игрок: он мог сместиться в центр, навесить, пробить. Он был очень быстр, поэтому мог обвести кого угодно. К сожалению, травмы ограничивали его возможности, но он провёл отличную карьеру», – высказался в интервью официальному каналу «Милана» Чуквуезе о бывшем игроке «Баварии» и сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арьен Роббен Самуэль Чуквуезе
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