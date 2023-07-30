Агент Осимхена ведёт переговоры с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в скором времени подпишет новый договор с клубом.

О заинтересованности сторон в продолжении сотрудничество недавно сообщили различные авторитетные ресурсы. Как докладывает Football Italia, агент 24-летнего футболиста уже ведёт переговоры с представителями «Наполи» по новому соглашению форварда. Велика вероятность, что уже совсем скоро клуб сможет объявить о заключении нового контракта с нигерийцем, ставшим лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Серии А.

Интерес к Виктору Осимхену проявляли гранды европейского футбола, включая «ПСЖ». «Наполи» оценивает свою звезду в 150 млн евро.