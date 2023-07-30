Ребич уже в Стамбуле

Нападающий Анте Ребич прибыл в Стамбул. В ближайшее время 29-летний хорват будет представлен как футболист «Бешикташа». О прибытии Ребича в турецкий город в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В «Бешикташ» Ребич перебирается из «Милана». За «россонери» хорватский футболист провёл 123 матча, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ребича в 6 миллионов евро.

Ближайший матч «Бешикташ» проведёт 3 августа – против «Тираны» в Лиге конференций.