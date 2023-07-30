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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не продал Осимхена за большие деньги

30 Июля 2023 • 13:03 Комментировать

Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Италии Виктора Осимхена.

Согласно сведениям Il Mattino, клуб предлагал за нигерийского нападающего 130 миллионов евро, однако получил отказ от руководства «Наполи». Чемпион Серии А планирует выручить с продажи своего ведущего футболиста порядка 200 миллионов.

Напомним, что Осимхен играет за команду из Неаполя с 2020 года, его контракт рассчитан еще на два сезона.

В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 32 поединка, забил 26 мячей (два – с пенальти) и отдал четыре ассиста.

Осимхен выбрал клуб для продолжения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Хиляль Виктор Осимхен
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