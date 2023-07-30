Осимхен выбрал клуб для продолжения карьеры

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, выступающий в итальянском чемпионате за «Наполи», принял решение о своем будущем.

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, африканский нападающий намерен остаться в неаполитанском коллективе. В течение ближайшей недели агент Осимхена обсудит с руководством «Наполи» подписание нового трудового соглашения. Заработная плата игрока составит семь миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Виктор выступает за команду из Неаполя с сентября 2020 года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2025 года. В прошлом сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром Серии А.