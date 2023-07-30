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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» выставит нападающего на трансфер

30 Июля 2023 • 11:05 Комментировать

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может этим летом сменить клубную прописку. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Неаполитанский клуб собирается продать мексиканского футболиста в текущее трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Срок трудового соглашения между Лосано и итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Ирвинга заинтересован американский клуб «Лос-Анджелес». Форвард выступает за «Наполи» с 2019 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Лосано провел 32 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано трансферы футбола - лето 2023
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