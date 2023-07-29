«Аталанта» через свой официальный сайт объявила о пополнении в составе. Контракт с клубом из Бергамо подписал нападающий Эль Билал Туре. В пресс-релизе «Аталанта» не раскрывает даже срок контакта, который заключил 21-летний малиец.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Туре «Аталанта» заплатила «Альмерии» 28 миллионов евро. Это самый крупный входящий трансфер в истории итальянского клуба.

За «Альмерию» в прошлом сезоне Эль Билал Туре провёл 27 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь голов и два голевых паса на партнёров.