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Чемпионат Италии. Серия А

​«Аталанта» оформила рекордный трансфер официально

29 Июля 2023 • 16:24 Комментировать

«Аталанта» через свой официальный сайт объявила о пополнении в составе. Контракт с клубом из Бергамо подписал нападающий Эль Билал Туре. В пресс-релизе «Аталанта» не раскрывает даже срок контакта, который заключил 21-летний малиец.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Туре «Аталанта» заплатила «Альмерии» 28 миллионов евро. Это самый крупный входящий трансфер в истории итальянского клуба.

За «Альмерию» в прошлом сезоне Эль Билал Туре провёл 27 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь голов и два голевых паса на партнёров.

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Аталанта Альмерия трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Эль Билал Туре
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