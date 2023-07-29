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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» назвал двух игроков, которых хочет подписать Сарри

29 Июля 2023 • 13:25 Комментировать

Президент «Лацио» Клаудио Лотито признался, каких футболистов хочет видеть в команде её главный тренер Маурицио Сарри.

«Сарри хочет подписать Зелиньски и Риччи», - слова Лотито приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Il Messaggero.

29-летний Пётр Зелиньски выступает за «Наполи». Портал transfermarkt оценивает польского полузащитника в 35 миллионов евро. 21-летний Самуэле Риччи, в свою очередь, является игроком «Торино». Хавбек оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что «Лацио» в прошлом чемпионате Италии занял третье место и получил билет в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Наполи Клаудио Лотито Маурицио Сарри Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023 Самуэле Риччи
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