Президент «Лацио» назвал двух игроков, которых хочет подписать Сарри

Президент «Лацио» Клаудио Лотито признался, каких футболистов хочет видеть в команде её главный тренер Маурицио Сарри.

«Сарри хочет подписать Зелиньски и Риччи», - слова Лотито приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Il Messaggero.

29-летний Пётр Зелиньски выступает за «Наполи». Портал transfermarkt оценивает польского полузащитника в 35 миллионов евро. 21-летний Самуэле Риччи, в свою очередь, является игроком «Торино». Хавбек оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что «Лацио» в прошлом чемпионате Италии занял третье место и получил билет в Лигу чемпионов.