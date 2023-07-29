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«ПСЖ» и «Наполи» поборются за экс-игрока «Барселоны»

29 Июля 2023 • 12:08 Комментировать

23-летний французский защитник Жан-Клер Тодибо, правами на которого владеет «Ницца», может продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

По информации журналистов Nice Matin, в услугах игрока заинтересованы «ПСЖ» и «Наполи». Также на игрока есть спрос среди клубов Английской премьер-лиги. Оформить трансфер Тодибо хотят «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Жан-Клер защищает цвета «Ниццы» с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 футболист принял участие в 43 поединках и получил три желтые карточки.

Контракт Тодибо рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Наполи Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2023
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