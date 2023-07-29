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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент высказался о будущем Кокорина

29 Июля 2023 • 11:57 Комментировать

Агент Тимофей Бердышев, который работает с Александром Кокориным, высказался о будущем 32-летнего форварда.

«Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», - сказал Бердышев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Что касается возможного возвращения в «Арис», то Бердышев предложил задавать этот вопрос кипрскому клубу.

Напомним, что за «Арис» Александр Кокорин выступал в сезоне 2022/2023 на правах аренды. В 30 матчах россиянин забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. «Арис» с Кокориным впервые в истории выиграл чемпионат Кипра.

Действующий контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Тимофей Бердышев трансферы футбола - лето 2023
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