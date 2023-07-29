«Милан» близок к покупке нового полузащитника

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса близок к уходу из испанского клуба и трансферу в чемпионат Италии, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан».

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний американский футболист в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр и заключит трудовое соглашение с «россонери». За трансфер Муса итальянский топ-клуб заплатит 20 миллионов евро.

Юнус выступает за «летучих мышей» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 37 поединках за испанскую команду, записав на свой счет две голевые передачи.