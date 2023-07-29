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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» близок к покупке нового полузащитника

29 Июля 2023 • 11:12 Комментировать

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса близок к уходу из испанского клуба и трансферу в чемпионат Италии, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан».

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний американский футболист в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр и заключит трудовое соглашение с «россонери». За трансфер Муса итальянский топ-клуб заплатит 20 миллионов евро.

Юнус выступает за «летучих мышей» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 37 поединках за испанскую команду, записав на свой счет две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
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