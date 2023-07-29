«Милан» не хочет продавать Беннасера в Саудовскую Аравию

«Милан» не горит желанием продавать одного из своих ключевых футболистов в лице Исмаэля Беннасера. На алжирского футболиста есть спрос в Саудовской Аравии, но «россонери» сейчас не намерены расставаться с полузащитником, о чём сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Отмечается, что в контракте Беннасера с «Миланом» есть сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Впрочем, этот пункт активируется лишь летом 2024 года.

Беннасер в прошлом сезоне провёл 28 матчей в итальянской Серии А, где записал на свой актив по два забитых гола и результативных передач. 25-летний игрок ранее числился в академии лондонского «Арсенала».