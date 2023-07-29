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Чемпионат Италии. Серия А

Юрич хочет, чтобы Влашич играл за «Торино»

29 Июля 2023 • 08:42 Комментировать

Наставник «Торино» Иван Юрич заявил, что хотел бы видеть в составе своей команды хорватского полузащитника «Вест Хэма» Николу Влашича. В прошлом сезон хавбек играл за туринскую команду на правах аренды.

«Сейчас наша команда слабее, чем в прошлом сезоне. Мне хотелось бы снова видеть Влашича в клубе, и он не против вернуться. Однако «Вест Хэм» требует за него слишком много», - передает слова специалиста Pazzidifanta.

В минувшем сезоне Влашич провел в составе туринского коллектива 37 поединков. Полузащитник отметился пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его трансферный ценник – 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Иван Юрич Никола Влашич
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