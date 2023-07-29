​Буффон готовится объявить о завершении карьеры

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон в скором времени объявит о завершении карьеры. Об этом рассказывает Relevo.

Информация о том, что 45-летний Буффон может повесить перчатки на гвоздь, просочилась в прессу в средине июля. Судя по всему, голкипер уже принял окончательное решение.

Джанлуиджи Буффон известен главным образом по выступлениям за «Ювентус». В туринском клубе он провёл два периода (2001-2018 и 2019-2021). В сезоне 2018/2019 Буффон поиграл за «ПСЖ», а в начале и в конце карьеры он защищал ворота «Пармы».

Отметим, что Буффон провёл 176 матчей за сборную Италии и становился чемпионом мира (2006).