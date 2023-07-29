Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Буффон готовится объявить о завершении карьеры

29 Июля 2023 • 00:04 Комментировать

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон в скором времени объявит о завершении карьеры. Об этом рассказывает Relevo.

Информация о том, что 45-летний Буффон может повесить перчатки на гвоздь, просочилась в прессу в средине июля. Судя по всему, голкипер уже принял окончательное решение.

Джанлуиджи Буффон известен главным образом по выступлениям за «Ювентус». В туринском клубе он провёл два периода (2001-2018 и 2019-2021). В сезоне 2018/2019 Буффон поиграл за «ПСЖ», а в начале и в конце карьеры он защищал ворота «Пармы».

Отметим, что Буффон провёл 176 матчей за сборную Италии и становился чемпионом мира (2006).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
01:01 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» хочет перейти в «Милан» слухи
00:18 · Италия. Серия А
Пике рассказал, как мог перейти в «Ювентус»
00:04 · Италия. Серия А
​Буффон готовится объявить о завершении карьеры
28 Июля
23:57 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» и «Рома» пока не договорились по трансферу Саншеша
23:50 · Россия. Премьер-лига
​Неценко: «Какая из Захаряна замена Милинковичу-Савичу, если он толком не играл в прошлом сезоне»
23:36 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» отказал «Ювентусу» в аренде Лукаку
23:34 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт с повышением зарплаты
23:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» начнёт переговоры по Амрабату
23:04 · Италия. Серия А
​Тренер «Торино» упомянул Миранчука в своём комментарии
22:41 · Италия. Серия А
«Милан» продаёт Ребича в турецкий клуб
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» запланировал подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» слухи
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вновь не смог удовлетворить запрос «Аталанты» по Хёйлунну слухи
21:16 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что Захарян будет в заявке на матче с «Крыльями Советов» — игроком интересуется «Лацио»
18:34 · Италия. Серия А
Иммобиле отклонил два предложения из Саудовской Аравии
18:17 · Италия. Серия А
Миранчук оказался вне заявки «Аталанты» на матч с «Борнмутом»
Все новости
Рекомендуем