​«ПСЖ» и «Рома» пока не договорились по трансферу Саншеша

«Рома» продолжает переговорный процесс по трансферу полузащитника «ПСЖ» Ренату Саншеша. Как сообщает на своём сайте авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, римляне и парижане пока далеки от договорённости – их позиции разнятся. Гранд Лиги 1 на текущий момент не хочет соглашаться на аренду игрока с правом выкупа. «ПСЖ» оценивает 25-летнего Саншеша в 20 миллионов евро.

Ди Марцио в своей заметке отмечает, что следующая неделя в переговорах по Саншешу будет ключевой. Клубы могут всё-таки прийти к общему знаменателю и выработать формулу сделки.

За «ПСЖ» Саншеш провёл 27 матчей, в которых забил два гола.