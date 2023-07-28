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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренер «Торино» упомянул Миранчука в своём комментарии

28 Июля 2023 • 23:04 Комментировать

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался на тему кадровой ситуации в его команде.

«По состоянию на данный момент наша команда уступает той, которая была в прошлом сезоне. Летом мы потеряли пятерых игроков, а подписали только двоих. Нам нужно ещё три футболиста высокого уровня, потому что Влашич, Миранчук и Лазаро были игроками высокого уровня. Но я знаю, что ещё не август, и я не сомневаюсь, что нам удастся укомплектовать состав», - слова Юрича приводит Football Italia.

Алексей Миранчук выступал за «Торино» в прошлом сезоне на правах аренды. В 31 матче полузащитник забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров. По завершению сезона Миранчук вернулся в «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Иван Юрич
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