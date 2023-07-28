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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продаёт Ребича в турецкий клуб

28 Июля 2023 • 22:41 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Бешикташ
13.08 20:00

Нападающий «Милана» Анте Ребич продолжит карьеру в «Бешикташе».

В пятницу клубы достигли полной договорённости по трансферу хорвату, а уже в воскресенье игрок вылетит в Стамбул, чтобы завершить переход, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Милан» заработает на продаже 29-летнего форварда 2 млн евро с учётом бонусов. Игрок подпишет с «Бешикташем» контракт, рассчитанный до 2025 года, несмотря на прежние слухи о намерении турецкого клуба оформить аренду.

В активе Анте Ребича 29 забитых голов и 17 результативных передач в 123 поединках за «Милан» во всех соревнованиях. В прошедшем сезоне футболист отметился тремя голами и двумя ассистами в 31 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бешикташ Анте Ребич трансферы футбола - лето 2023
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК БЕШИКТАШ
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