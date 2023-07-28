Миранчук оказался вне заявки «Аталанты» на матч с «Борнмутом»

Принадлежащий «Аталанте» российский полузащитник Алексей Миранчук – вне заявки бергамасков на товарищеский матч против английского «Борнмута». Игрока нет в опубликованном клубной пресс-службой списке футболистов, которые полетят в Англию на игру.

Напомним, что «Аталанта» отправилась на выездной матч в пятницу, 28 июля. Сама игра запланирована на завтрашнюю субботу, 29 июля.

Миранчук провёл минувший сезон в аренде в «Торино», где не так плохо показал себя. В чемпионате Италии у россиянина за 31 официальный матч набралось четыре гола и пять ассистов.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует ещё год.

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