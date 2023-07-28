Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник «Интера» Мурильо продолжит карьеру в Катаре официально

28 Июля 2023 • 17:16 Комментировать

Бывший колумбийский игрок обороны миланского «Интера», «Сельты», «Сампдории» и других клубов Джейсон Мурильо продолжит карьеру в Катаре. 32-летний футболист будучи свободным агентом подписал контракт на два сезона с местным клубом «Аль-Шамаль», сообщает пресс-служба его новой команды.

Минувший сезон защитник провёл в покинувшей Серию А «Сампдории». В его личном активе – 20 матчей национального первенства, в которых он не отмечался голевыми действиями.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканского игрока обороны в 1 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Джейсон Мурильо трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Аль-Шамаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:16 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Интера» Мурильо продолжит карьеру в Катаре официально
15:35 · Италия. Серия А
Муту: «Кокорин может возродить карьеру в «Фиорентине», его талант не вызывает сомнений»
14:17 · Италия. Серия А
«Милан» улучшил предложение по Юнусу Мусе слухи
13:53 · Италия. Серия А
Муту оценил шансы Миранчука заиграть в «Аталанте»
13:46 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» подпишет итальянского форварда в пару к Роналду
12:24 · Италия. Серия А
Буффон выбирает между продолжением карьеры и должностью в сборной Италии
11:55 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов Серии А хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра 4
10:06 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном, но есть проблема
09:36 · Англия. Чемпионшип
Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб
09:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» задерживает сделку по Лукаку, так как изучает возможность приглашения Мбаппе
03:04 · Италия. Серия А
Агент: «Верратти всегда был болельщиком «Ювентуса» 3
02:19 · Италия. Серия А
Названа сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте Осимхена с «Наполи» слухи
01:47 · Англия. Премьер-лига
Фройлер может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А 1
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» просит «Ювентус» ускорить принятие решения по Лукаку
00:35 · Англия. Премьер-лига
Индзаги прокомментировал сорвавшееся возвращение Лукаку в «Интер»
Все новости
Рекомендуем