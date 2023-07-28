Бывший колумбийский игрок обороны миланского «Интера», «Сельты», «Сампдории» и других клубов Джейсон Мурильо продолжит карьеру в Катаре. 32-летний футболист будучи свободным агентом подписал контракт на два сезона с местным клубом «Аль-Шамаль», сообщает пресс-служба его новой команды.

Минувший сезон защитник провёл в покинувшей Серию А «Сампдории». В его личном активе – 20 матчей национального первенства, в которых он не отмечался голевыми действиями.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает латиноамериканского игрока обороны в 1 млн евро.