Муту: «Кокорин может возродить карьеру в «Фиорентине», его талант не вызывает сомнений»

Бывший футболист «Фиорентины» Адриан Муту поделился комментарием о нападающем «фиалок» Александре Кокорине.

«Конечно, после «Ариса» Кокорин может возродить карьеру в «Фиорентине». Талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость», — приводит слова Муту «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон российский футболист провел в аренде в «Арисе». В составе кипрского клуба нападающий появился на поле в 30 играх, забил 13 мячей и записал на свой счет 6 ассистов. Добавим, что Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра – 2022/23.

Действующий трудовой договор форварда с итальянской «Фиорентиной» рассчитан до следующего лета.