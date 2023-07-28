Руководство «Милана» приблизилось к подписанию американского полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы.

По информации журналиста Эктора Гомеса, «россонери» увеличили предложение по хавбеку «летучих мышей» почти до 20 миллионов евро с учётом бонусов. Сообщается, что переговоры подходят к финальной стадии, а это означает, что Муса будет выступать за «Милан» уже в новом сезоне.

Напомним, что Юнус выступает за «Валенсию» с 2020 года. В 37 матчах прошлого сезона универсальный полузащитник отдал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 18 миллионов евро.