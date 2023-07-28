Муту оценил шансы Миранчука заиграть в «Аталанте»

Известный в прошлом румынский форвард Адриан Муту поделился мнением о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Гасперини - хороший тренер для Миранчука. Ему нужно просто остаться и понять, что от него хочет Гасперини. И все получится!» - приводит слова Адриана издание «Спорт-Экспресс».

Срок трудового соглашения Алексея с коллективом из Бергамо рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 31 поединке, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.