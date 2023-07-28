«Аль-Наср» подпишет итальянского форварда в пару к Роналду

31-летний итальянский нападающий Маноло Габбьядини может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным журналиста, в услугах Габбьядини заинтересован «Аль-Наср», за который выступает звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду. Ожидается, что Маноло в ближайшие дни прибудет на медосмотр, а затем подпишет с клубом трудовое соглашение. Оклад итальянца составит три миллиона евро в год.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Сампдорию». Он провел 35 матчей в Серии А, забил семь голов и отдал два ассиста.