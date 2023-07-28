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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон выбирает между продолжением карьеры и должностью в сборной Италии

28 Июля 2023 • 12:24 Комментировать

Голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает раздумывать над своим будущим. У голкипер остаётся год по контракту с «Пармой», которая выступает в Серии Б, но стороны готовы разойтись уже этим летом.

По информации от журналиста Николо Скиры, Буффону недавно предложили должность в сборной Италии. При этом к Джанлуиджи также есть интерес со стороны неназванного итальянского клуба.

45-летний Буффон два последних сезона провёл в Серии Б. Недавно футболиста хотела пригласить команда из Саудовской Аравии, но итальянец отказался от перехода, даже несмотря на зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон трансферы футбола - лето 2023
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