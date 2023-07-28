Буффон выбирает между продолжением карьеры и должностью в сборной Италии

Голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает раздумывать над своим будущим. У голкипер остаётся год по контракту с «Пармой», которая выступает в Серии Б, но стороны готовы разойтись уже этим летом.

По информации от журналиста Николо Скиры, Буффону недавно предложили должность в сборной Италии. При этом к Джанлуиджи также есть интерес со стороны неназванного итальянского клуба.

45-летний Буффон два последних сезона провёл в Серии Б. Недавно футболиста хотела пригласить команда из Саудовской Аравии, но итальянец отказался от перехода, даже несмотря на зарплату в размере 30 миллионов евро в год.