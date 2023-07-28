«Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном, но есть проблема

Лучший бомбардир прошлого сезона Серии А Виктор Осимхен намерен заключить новое трудовое соглашение с «Наполи». Об этом стало известно журналистам Sky Sports Italia.

Главной загвоздкой в переговорах является сумма отступных, которую хочет прописать руководство неаполитанского клуба. Руководство «Наполи» хочет установить клаузулу на уровне 200 миллионов евро. Однако сторона игрока настаивает на 140-150 миллионах, что сделает возможный трансфер Осимхена более реальным.

Действующее соглашение нигерийца с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.