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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном, но есть проблема

28 Июля 2023 • 10:06 Комментировать

Лучший бомбардир прошлого сезона Серии А Виктор Осимхен намерен заключить новое трудовое соглашение с «Наполи». Об этом стало известно журналистам Sky Sports Italia.

Главной загвоздкой в переговорах является сумма отступных, которую хочет прописать руководство неаполитанского клуба. Руководство «Наполи» хочет установить клаузулу на уровне 200 миллионов евро. Однако сторона игрока настаивает на 140-150 миллионах, что сделает возможный трансфер Осимхена более реальным.

Действующее соглашение нигерийца с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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