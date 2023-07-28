«Ювентус» задерживает сделку по Лукаку, так как изучает возможность приглашения Мбаппе

Туринский «Ювентус» надеется пригласить в свои ряды суперзвезду «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который недавно был выставлен на трансфер. По информации от Il Corriere dello Sport, интерес «старой синьоры» к французу как раз задерживает сделку по трансферу нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Напомним, Мбаппе ранее отказался от зарплаты в размере 700 миллионов евро в год, которую ему предлагали в Саудовской Аравии. Килиан готов остаться в «ПСЖ», чтобы через год бесплатно уйти в мадридский «Реал». У «Ювентуса» мало шансов на трансфер, особенно если учитывать то, что команда Массимилиано Аллегри в следующем сезоне не сыграет в Лиге чемпионов.