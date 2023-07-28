Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к продлению контракта.

Клуб и игрок согласовали практически все условия обновлённого договора с повышением зарплаты. 24-летний форвард рад продолжить сотрудничество с «Наполи», однако вопрос суммы отступных по-прежнему не урегулирован до конца. Изначально, как известно, Аурелио де Лаурентис настаивал на 200 млн евро, что не устроило представителей игрока. По информации Sky Sport, судя по всему, стороны сойдутся на 140-150 млн евро отступных.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в 120 млн евро. В прошедшем сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами в 32 матчах.