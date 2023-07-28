«Бешикташ» намерен арендовать форварда «Милана»

Нападающий «Милана» Анте Ребич может перебраться в «Бешикташ».

Руководство «россонери» готово расстаться с хорватом, поскольку тот не вписывается в планы главного тренера Стефано Пиоли. Недавно заинтересованность в подписании Ребича выразил «Бешикташ», предложивший аренду, однако стороны не смогли согласовать детали сделки, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Турецкий клуб не оставляет попыток переманить 29-летнего форварда, поэтому уже начал новые переговоры.

Трансферная стоимость Анте Ребича оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро. В минувшей кампании игрок отметился тремя голами и двумя ассистами в 31 матче.