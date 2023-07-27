Почему Лукаку ненавидят фанаты

Слово – серебро, а молчание – золото. Футбольный мир не раз доказывал, что иногда лучше промолчать, чем бросаться громкими фразами. В российском футболе этим летом досталось Марио Фернандесу – он подписал контракт с «Зенитом», хотя раньше не раз говорил, что в России будет выступать только за ЦСКА. В Европе нашёлся свой «герой», причём Ромелу Лукаку способен дать фору Марио Фернандесу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему бельгийца ненавидят фанаты.

Летом 2017 года Лукаку переходил из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». В одном из первых интервью нападающий не скрывал своей любви к «красным дьяволам».

«Почему «Манчестер Юнайтед»? Это крупнейший клуб в мире. Это клуб, который голоден к победам в АПЛ и хочет снова доминировать в мировом футболе. Это возможность, о которой я мечтал с детства», - сказал Лукаку шесть лет назад в интервью ESPN.

На «Олд Траффорд» Лукаку был прописан в течение двух лет. Летом 2019-го бельгиец отправился покорять Италию, подписав контракт с «Интером». Фактурный нападающий после подписания контракта опять принялся говорить громкие фразы.

«С тех пор, как в 1998 году я посмотрел финал Кубка УЕФА с Роналдо, я всегда мечтал играть за «Интер». Когда появилась возможность приехать в Италию, я сразу сказал, что хочу перейти в «Интер», - говорил Ромелу в ходе трансляции в социальных сетях.

И снова Лукаку провёл в «клубе своей мечты» только два сезона. В 2021 году бельгиец перебрался в «Челси», где в своё время он не смог раскрыться. Лондонский клуб заплатил за Ромелу огромную сумму - 113 миллионов евро. Снова примерив на себе футболку «Челси», форвард не сдерживал эмоций.

«Я переходил сюда ребёнком, а теперь возвращаюсь более зрелым и опытным. Я болел за «Челси» в детстве, вернуться и попытаться помочь команде выиграть больше титулов – потрясающее чувство», - рассказывал Лукаку клубной пресс-службе.

В западном Лондоне у Лукаку не пошло, и уже посреди сезона 2021/2022 футболист дал скандальное интервью. В нём Ромелу выразил недовольство своим положением в лондонской команде, в частности схемой игры, которую использовал Томас Тухель. Также Лукаку сказал, что его уход из «Интера» получился неправильным по отношению к фанатам. Форвард уверенно заявил, что вернётся в стан «нерадзурри».

«Я всегда подчёркивал: «Интер» - в моём сердце. Однажды я вернусь, но не для завершения карьеры, а на пике», - говорил Лукаку итальянскому Sky.

За это интервью Лукаку пришлось заплатить штраф. Дело в том, что футболист не согласовал интервью с «Челси».

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Лукаку не лукавил – он вернулся в «Интер», причём уже летом 2022 года. «Нерадзурри» взяли нападающего в платную аренду на один сезон. После этого Ромелу заявил, что его решение сменить «Интер» на «Челси» в 2021-м было ошибочным.

По завершению сезона 2022/2023 «Интер» захотел выкупить Лукаку у «Челси», стартовали переговоры. В какой-то момент казалось, что стороны вот-вот договорятся. Но внезапно в прессу просочилась информация о том, что Ромелу и его представители перестали выходить на связь. «Интер» узнал о контактах Лукаку с «Ювентусом» и решил свернуть переговоры.

О вероятном переходе Лукаку в «Ювентус» писали и продолжают писать весьма авторитетные журналисты. Поговаривают, что бельгиец начал контактировать с туринским клубом достаточно давно, а последней каплей в решении уйти из «Интера» для него стало непопадание в стартовый состав на финал Лиги чемпионов. Дескать, Ромелу не чувствовал себя важной фигурой в миланской команде.

Как тут не вспомнить ещё одну цитату Лукаку из его скандального интервью в конце 2021 года.

«Если я вернусь в Италию, то только в «Интер». Для меня в Италии есть только одна команда. «Ювентус» или «Милан»? Никогда! Однажды «Ювентус» хотел купить меня. Я даже обиделся на агента, когда он предложил такой вариант», - говорил бельгиец.

Переход в «Ювентус» для Ромелу Лукаку оказался не таким простым. Туринцы могут подписать бельгийца только в случае ухода Душана Влаховича. По данным из прессы, Лукаку даже начал пытаться восстановить мосты с «Интером», но клуб чувствует себя преданным и не хочет возобновлять переговоры.

Стоит сказать, что фанаты «Ювентуса» уже успели выступить против подписания Лукаку. Возможно, они обижены на нападающего за его жест, когда он призывал фанатскую трибуну «старой синьоры» замолчать после своего гола в прошлом сезоне. Фанаты «Интера» тоже недавно раскритиковали Лукаку, обвинив его в предательстве.

В таком отношении фанатов клубов Лукаку виноват сам – ему достаётся из-за длинного языка. Ромелу воспринимают как обычного наёмника, который не имеет клубных ценностей, хотя бросается громкими фразами и целует эмблемы после забитых голов.

«Я всегда мечтал играть за […]» - универсальная фраза для Лукаку. Ему только нужно подставить название очередного клуба вместо точек.

Александр Тихий