Чуквуезе рассказал, как Осимхен поспособствовал его переходу в «Милан»

Новичок «Милана» Самуэль Чуквуезе советовался с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном перед своим переходом.

В четверг «россонери» официально объявили о переходе 24-летнего футболиста из «Вильярреала». Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.

«Когда я общался с Осимхеном, он сказал мне: «Милан» – отличный клуб, соглашайся». Он также отметил, насколько хороши болельщики «Милана». Я сказал, что обыграю его, на что он ответил: «Посмотрим». Виктор очень хотел, чтобы я приехал в Италию. Он сыграл важную роль в моём трансфере», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Чуквуезе, выступающего за сборную Нигерии вместе с Виктором Осимхеном.