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Чемпионат Италии. Серия А

​Шомуродов – игрок «Кальяри» официально

27 Июля 2023 • 19:43 Комментировать

Итальянский «Кальяри» посредством своего официального сайта объявил о переходе нападающего Элдора Шомуродова. Клуб Серии А арендовал 28-летнего узбекистанца у «Ромы» с правом дальнейшего выкупа.

Шомуродов стал первым в истории «Кальяри» футболистом из Узбекистана.

Напомним, что в России Элдора Шомуродова знают главным образом по выступлениям за «Ростов» в 2017-2020 годах. После этого нападающий выступал в Италии за «Дженоа», «Рому» и «Специю».

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Кальяри» вернулся в Серию А, став победителем плей-офф за место в элите.

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Евро-Футбол.Ру,
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