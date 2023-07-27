Итальянский «Кальяри» посредством своего официального сайта объявил о переходе нападающего Элдора Шомуродова. Клуб Серии А арендовал 28-летнего узбекистанца у «Ромы» с правом дальнейшего выкупа.

Шомуродов стал первым в истории «Кальяри» футболистом из Узбекистана.

Напомним, что в России Элдора Шомуродова знают главным образом по выступлениям за «Ростов» в 2017-2020 годах. После этого нападающий выступал в Италии за «Дженоа», «Рому» и «Специю».

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Кальяри» вернулся в Серию А, став победителем плей-офф за место в элите.