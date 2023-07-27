Нигерийский нападающий Самуэль Чуквуезе пополнил состав «Милана», перебравшись из «Вильярреала». Об этом «россонери» сообщили на своём официальном сайте.

Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2028 года. 24-летний вингер будет выступать за «Милан» под номером 21. Если верить данным СМИ, за переход футболиста «Милану» пришлось заплатить 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чуквуезе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

Старт нового сезона чемпионата Италии запланирован на 19 августа. В первом туре Серии А «Милан» встретится в гостях с «Болоньей» (21 августа).