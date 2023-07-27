​Моуринью пропустит 4 матча Лиги Европы, УЕФА отклонил апелляцию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пропустит четыре матча команды в следующем розыгрыше Лиги Европы. Клуб Серии А подавал апелляцию, однако она не была удовлетворена. Об этом говорится в официальном пресс-релизе УЕФА.

Моуринью получил четыре матча дисквалификации по причине оскорблений в адрес арбитра Энтони Тэйлора во время и после финала Лиги Европы против «Севильи», проходившего в последний вечер мая.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти. Для Жозе Моуринью это было первое в карьере поражение в еврокубковом финале.