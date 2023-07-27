​«Аль-Хиляль» после отказа Мбаппе переключился на другую звезду

В летнее трансферное окно «Аль-Хиляль» надеялся заполучить Килиана Мбаппе. «ПСЖ», как известно, не взял звёздного форварда в японское турне по причине отказа от продления контракта. Гранд Лиги 1 рассчитывает продать Мбаппе этим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Впрочем, переезжать в Саудовскую Аравию Мбаппе не захотел. Француз отказал «Аль-Хилялю», и теперь саудовский клуб переключился на другого топ-форварда – на Виктора Осимхена из «Наполи». Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Портал transfermarkt оценивает 24-летнего Виктора Осимхена в 120 миллионов евро.

​Осимхен и «Наполи» пока не договорились о новом контракте – известны подробности