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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Альмерии» Эль Билал Туре в ближайшее время станет игроком «Аталанты»

27 Июля 2023 • 15:22 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Нападающий «Альмерии» Эль Билаль Туре продолжит карьеру в «Аталанте». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро плюс 3 миллиона «Альмерия» сможет получить в виде бонусов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 21-летний малиец провёл 21 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Туре в 12 миллионов евро.

Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша итальянской Серии А «Аталанта» заняла пятое место в турнирной таблице и добыла путёвку в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Альмерия трансферы футбола - лето 2023 Эль Билал Туре
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