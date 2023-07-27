​«Серия А сложнее АПЛ»: Томори предупредил Пулишича

Защитник «Милана» Фикайо Томори сказал несколько слов о трансфере в клуб атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.

«Мы знаем друг друга со времён выступлений за «Челси», и мы много разговаривали. Я сказал ему, что Серия А очень сложная. Тактически и с точки зрения деталей здесь сложнее, чем в Английской премьер-лиге. Пулишич хорошо чувствует себя в команде. Надеюсь, что мы сможем провести отличный сезон», - сказал Томори Sky Sport Italia.

Напомним, что в прошлом чемпионате Италии «Милан» занял четвёртое место. Команда получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.