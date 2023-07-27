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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» сделал предложение по форварду из Серии А

27 Июля 2023 • 13:32 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» продолжают вести борьбу на летнем трансферном рынке за Расмуса Хёйлунна из «Аталанты». Накануне в прессе появилась информация о том, что предложение бергамаскам по трансферу 20-летнего датчанина отправили манкунианцы. Теперь The Athletic рассказывает о том, что предложение направили и парижане. Речь идёт о 50 миллионах евро.

Отмечается, что «ПСЖ» готов выйти из гонки, если предложение будет отклонено. Требования «Аталанты» (ранее в СМИ писали о 70 миллионах евро) в Париже считают завышенными. При этом гранд Лиги 1 провёл позитивные переговоры по Расмусу Хёйлунну на личном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед ПСЖ Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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