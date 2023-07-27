«Рома» надеется, что «ПСЖ» отпустит Саншеша в аренду

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью очень хочет видеть в своей команде полузащитника Ренату Саншеша, который не входит в планы «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, римляне надеются, что парижане отпустят португальского хавбека на правах аренды.

Источник сообщает, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшие дни, но «ПСЖ» пока не решил, готов ли отпустить Саншеша в аренду. Парижане готовы расстаться с португальцем на постоянной основе, но если у руководства не будет другого выбора, игрок может уйти в аренду.

Саншеш перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Лилля», но не смог впечатлить болельщиков в своём первом сезоне.