«Наполи» предложил 22 миллиона евро за Дансо, но «Ланс» хочет больше

Итальянский «Наполи» предложил 22 миллиона евро за центрального защитника «Ланса» Кевина Дансо. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Санти Уна.

При этом источник добавляет, что «Ланс» уже успел отклонить предложение «Наполи» и выдвинуть встречное предложение. Французская команда требует за своего центрального защитника 30 миллионов евро.

Ранее «Наполи» уже согласовал личные условия с самим Дансо. Если «партенопеи» договорятся с «Лансом», 24-летний футболист подпишет 4-летний контракт с зарплатой в размере 3 миллионов евро в год. Кевин должен заменить в «Наполи» Кима Мин Джэ, который перебрался в мюнхенскую «Баварию».