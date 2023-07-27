Лаутаро Мартинес разочаровался в Лукаку

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на новость о переговорах между бельгийцем Ромелу Лукаку и руководством туринского «Ювентуса».

«Я был расстроен, когда узнал об этом. Хотел пообщаться с Ромелу в тот период, однако он не ответил на мой звонок. После стольких лет, проведенных вместе в «Интере», я был разочарован. Но это его выбор. Мне остается пожелать ему всего самого лучшего. Но я не ожидал такого», - передает слова аргентинца Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «нерадзурри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 37 поединках, отметившись 14 голами и семью ассистами.