Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

По информации L’Equipe, португалец станет частью состава «волков» в ближайшие дни, а интерес к подписанию чемпиона Европы проявляет лично наставник Жозе Моуринью. Сообщается, что сделка будет включать право выкупа, сумму которого ещё предстоит определить. Саншеш, находящийся в Японии на турне французского гранда, не продолжит выступления в нынешнем клубе.

Напомним, что Ренату играет за «ПСЖ» с 2022 года. На его счету 27 матчей во всех турнирах прошлого сезона и два забитых мяча.