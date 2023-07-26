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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес стал новым капитаном «Интера»

26 Июля 2023 • 19:51 Комментировать

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес будет носить капитанскую повязку в новом сезоне Серии А. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

Ранее эту должность занимал вратарь Самир Ханданович, который покинул «Интер» в летнее трансферное окно. Напомним, Мартинес неоднократно находился на поле в роли капитана в минувшем сезоне.

В чемпионате Италии – 2022/23 25-летний аргентинский нападающий сыграл в 38 матчах, забил 21 гол и записал на свой счет 7 ассистов. Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года.

Старт нового сезона Серии А запланирован на 19 августа. В первом туре «Интер» примет «Монцу».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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