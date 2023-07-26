​Луис Альберто получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии

Будущее полузащитника «Лацио» Луиса Альберто остаётся туманным. Как сообщает Relevo, 30-летний испанец отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии в пользу продления контракта с римским клубом. Однако президент «лациале» Клаудио Лотито решил изменить условия предложения, что не особенно нравится игроку.

Отмечается, что у Альберто есть новое предложение от «Аль-Хиляля». Саудовский клуб предлагает испанцу 15 миллионов евро в год «чистыми».

За «Лацио» Луис Альберто играет с сезона 2016/2017. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 18 миллионов евро.