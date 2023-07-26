Кобелев: Скорее всего, Кокорин опять уйдёт в аренду

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Сейчас он находится в Италии, готовится к сезону, а там все будет зависеть от тренера. Если тот не рассчитывает на игрока, то Кокорин будет вынужден уйти в другую команду», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что Кокорину не так просто найти новый клуб, ведь у него очень большая зарплата. Скорее всего, нападающий снова отправится в аренду, добавил тренер.

Напомним, прошлый сезон 32-летний Кокорин провел в аренде в кипрском «Арисе». В 30 матчах футболист забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач. Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до следующего лета.