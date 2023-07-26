«Дженоа» официально объявил о переходе в свои ряды нападающего Матео Ретеги. Судя по данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер 24-летнего футболиста генуэзцы заплатили «Бока Хуниорс» 12 миллионов евро.

Матео Ретеги всю свою карьеру проводил в Аргентине. При этом футболист имеет итальянский паспорт – в марте и в июне текущего календарного года он даже вызывался в ряды сборной Италии. В трёх матчах за «скуадру адзурру» Ретеги записал на свой счёт два гола.

Первый матч сезона 2023/2024 «Дженоа» проведёт 19 августа – против «Фиорентины» на своём поле.